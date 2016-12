29.12.2016 11:54 | von: Kaspar Weist

Hochbahnsteig an der Wunstorfer Straße geplant

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Pläne für den Bau des Hochbahnsteigs an der Haltestelle Wunstorfer Straße nehmen langsam Form an. Auf der Sitzung des Bezirksrats Linden-Limmer kündigten die Ratspolitker eine Fertigstellung des Hochbahnsteigs für Dezember 2018 an.

Der Hochbahnsteig werde am Standort der bisherigen Haltestelle zwischen der Zimmermannstraße und der Franz-Nause-Straße errichtet. Vorgesehen ist ein barrierefreier Ausbau mit Rampen zu beiden Seiten des Bahnsteigs. Auch in Zukunft sollen an der Haltestelle die Stadtbahnen der Linie 10 und die Busse der Linie 100 halten. Dem entsprechend wolle man beim Umbau des Bahnsteigs auch die Haltepunkte für den Bus mit anpassen. Das Planungsverfahren für das 3,7-Millionen Euro teure Projekt solle im Frühjahr nächsten Jahres abgeschlossen werden. Im Herbst könne dann der Baubeginn folgen.