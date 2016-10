21.10.2016 10:08 | von: Björn Schönfeld

Jürgen Braasch wird neuer Theater-Chef in Niedersachsen

Der Vorsitz des Landesverbandes Nord des Deutschen Bühnenvereins geht nach Hannover.

Am Donnerstag wurde Jürgen Braasch zum neuen Vorsitzenden des Vereins gewählt. Braasch ist seit zehn Jahren Verwaltungsdirektor und Geschäftsführer des Niedersächsischen Staatstheaters Hannover. In seiner Amtszeit will er sich für die Bewahrung der 46 Theater in ganz Norddeutschland einsetzen, die der Verein vertritt. Außerdem müssten die Arbeitsbedingungen für die Künstler an den Theatern dringend verbessert werden, so Braasch.