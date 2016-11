22.11.2016 09:42 | von: Kaspar Weist

Kinder an die Macht

Im Stadtteil Mühlenberg können sich Kinder heute an der Planung des sogenannten Freiraumentwicklungskonzepts beteiligen.

Im Rahmen einer Entdeckerreise können Kinder an fünf Standorten ihre Ideen für die Gestaltung ihrer Lieblingsplätze einbringen. Dabei geht es um die Frage, an welchen Plätzen sie sich in ihrer Freizeit am liebsten aufhalten. Ende 2014 ist Mühlenberg in das Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" aufgenommen worden. Das Büro für Freiraumplanung arbeitet derzeit an einem Entwicklungskonzept, um Treffpunkte im Stadtteil schöner zu gestalten.