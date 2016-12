13.12.2016 07:07 | von: Björn Schönfeld

Knapper Sieg auf den letzten Drücker

Hannover 96 setzt sich am Montagabend mit 1:2 gegen den VfB Stuttgart durch.

Nachdem den Stuttgartern in der 12 Minute eine frühe Führung gelang, konnte Martin Harnik in der 26. Minute den Ausgleich erzielen. In der zweiten Halbzeit ließen beide Mannschaften Chancen liegen, bis Felix Klaus in der 87. Minute zum 1:2 Endstand traf. Die Roten sichern damit ihren 3. Platz und rücken bis auf zwei Punkte an den Tabellenersten Eintracht Braunschweig heran.