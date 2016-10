19.10.2016 17:19 | von: Michael Liedtke

Konstant viele Storchenpaare in Region Hannover

Der Storchenbestand in der Region Hannover ist konstant hoch.

Das hat der Kommunalverband jetzt mitgeteilt. Wie schon 2015 haben in diesem Jahr 51 Storchenpaare Nester in Hannover und der Umgebung bezogen. Allerdings gab es einen Rückgang beim Nachwuchs. 76 Jungen wurden in diesem Jahr aufgezogen – 26 weniger als zuvor. Reinhard Löhmer, Naturschutzbeauftragter für die Weißstorchbetreuung der Region Hannover zieht dennoch eine positive Bilanz: Die Paarzahl sei auf einem hohen Niveau. Die meisten Störche leben derzeit in den Bereichen Neustadt am Rübenberge und Wunstorf.