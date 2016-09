30.09.2016 11:49 | von: Nadine Sender

KRH, MHH und Diakovere bilden gemeinsam Hebammen aus

Die Krankenhäuser in der Region Hannover übernehmen bei der Ausbildung von Hebammen jetzt gemeinsam Verantwortung.

Das Klinikum Region Hannover, bislang alleiniger Träger der Ausbildung, arbeitet vom 1. Oktober 2016 an mit der Medizinischen Hochschule und Diakovere zusammen. Das sieht ein Kooperationsvertrag vor, auf den sich die Klinikunternehmen geeinigt haben. Die praktische Ausbildung absolvieren die Hebammenschülerinnen künftig in den Geburtskliniken aller Kooperationspartner, der theoretische und praktische Unterricht findet wie bisher im KRH-Ausbildungszentrum statt. Diakovere und Verdi hatten sich angesichts der Personalnot bei den Hebammen auf eine "Zwischenlösung" geeinigt: Das Friederikenstift wird ab 4. Oktober nachts geschlossen. Frauen in den Wehen, die in dieser Zeit dort eintreffen, sollen „in einem sicheren Verfahren“ weitergeleitet werden, in erster Linie ins Henriettenstift.