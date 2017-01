02.01.2017 09:36 | von: Björn Schönfeld

Kurzfristiges Dach über dem Kopf

Die Unterkunft für Geflüchtete am Waterlooplatz ist weiterhin nicht ausgebucht.

Laut HAZ will die Stadt dort jetzt knapp 30 Schlafplätze für kurzfristige Übernachtungen reservieren. Die Wohncontainer am Waterlooplatz in Hannover sind für insgesamt 120 Personen ausgelegt. Derzeit leben aber nur rund 70 Menschen in der Unterkunft. Rund 30 Schlafplätze sollen jetzt freigehalten werden für Personen, die unangemeldet eine Unterkunft suchen. Insgesamt leben immer weniger Menschen in den Flüchtlingsunterkünften der Stadt. 3950 Menschen waren es zum Jahreswechsel. Im Laufe des Jahres will die Stadt viele der großen Unterkünfte schließen. Dazu zählen das Oststadt-Klinikum und das Schulzentrum Ahlem. Das ehemaligen Maritimhotel soll noch bis zum Frühjahr 2018 als Notunterkunft dienen, heißt es von der Stadt.