28.11.2016 13:52 | von: Bettina Kühling/Kaspar Weist

Landesregierung berät über Integration junger Geflüchteter in den Arbeitsmarkt

Auf einer Fachtagung der Landesbeauftragten für Migration, Doris Schröder-Köpf, steht heute die Integration von jungen Geflüchteten in den Arbeitsmartk im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Kultusministerin Heiligenstadt und Wissenschaftsministerin Heinen-Klajic will Schröder-Köpf über die Chancen für junge Geflüchtete auf dem Weg in das Berufsleben sprechen.

Ziel der Fachtagung sei es, die aktuellen Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten für junge Flüchtlinge herauszuarbeiten. Viele der zu uns gekommenen Menschen wollen arbeiten und somit am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, so Schröder-Köpf. Ein Arbeitsplatz bedeute eigenes Einkommen, Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Für Kultusministerin Heiligenstadt und auch Wissenschaftsministerin Heinen-Klajic komme hierbei den Schulen eine Schlüsselrolle zu: So bilden Sprachfördermaßnahmen die Chance für Bildungsteilhabe und öffnen die Tür für den Arbeitsmarkt.