10.01.2017 06:49 | von: Kaspar Weist

Landwirtschaft in der Stadt

Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün hat dem Stadtrat eine neue Version des Agrikulturprogramms vorgelegt.

Darin ist unter anderem die Sicherung von Flächen für landwirtschaftliche Nutzung festgehalten - aber auch, wie umweltschonende Bewirtschaftung gefördert wird. Der Erhalt landwirtschaftlicher Flächen sei wichtig, um Freiräume in dicht besiedelten Städten für die Naherholung zu schaffen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Um diese Flächen weiterzuentwickeln, hat die Stadt mehrere Umsetzungsstrategien erarbeitet: Unter anderem wolle man landwirtschaftlichen Flächen einen besonders hohen Schutzwert zuweisen und den Anteil an ökologisch bewirtschafteten Flächen erhöhen. Aber auch die Vermarktung regionaler Produkte soll in Zukunft gestärkt werden: So will die Stadt zukünftig in eigenen Einrichtungen überwiegend Produkte aus der Region verwenden. Die Maßnahmen stellen die zweite Fortschreibung des Landwirtschaftsprogramms von 1994 dar. Neben der Landwirtschaft selbst sind in diesem Programm auch gärtnerischen Formen der Lebensmittelproduktion festgehalten.