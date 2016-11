Eli Pavel arbeitet im Oye Records Shop in Berlin und sitzt sozusagen an der Quelle für außergewöhnliche & unwiderstehliche Musik für die Tanzfläche. sie legt in diversen Underground Clubs auf und belegt ihre außergewöhnliche musikalische Vielfalt aufs Allerunterhaltenste. Heute Abend liegt der Schwerpunkt bei Afrobeats in allen erdenklichen Variationen, vor allem aber: extremst tanzbar ! Unterstützt wird Eli von Hannover’s wohlbekannten DJ Funkaholic der seit 2009 an jedem 4. und 5. Samstag im Monat ab 18 Uhr seine Radioshow "this is FUNKAHOLIC!" bei Radio LeineHertz 106.5 präsentiert.