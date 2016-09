Nein, die Besucher des Heinz werden nicht jünger. Wir werden älter. Viele unserer Freunde haben jetzt Kinder, leben mit der Familie auf dem Land und fahren mit dem Volvo zur Arbeit – vielleicht trifft das auch auf Dich zu. So weit, so gut. Nichtsdestotrotz sollte es mindestens einen Tag im Monat geben, an dem wir nicht von den anderen Gästen gesiezt werden – und der ist heute.

Das Béi Chéz Heinz präsentiert voller Stolz die neue, geschmackvolle Partyreihe für alle, die auch jenseits der Mitte 20 noch Lust haben, die Schuhe auf der Tanzfläche zu polieren. Unsere Residents Ingo (ex Ferrys, Ü40) & Dj Margott servieren Euch einen stilvollen Mix aus Classic Rock, New Wave, Britpop, Soul & Funk. Heute wird so wie früher. Und wenn der Kater von 5 Bieren kommt anstatt von 15, ist das auch okay.

Einlass unter 27 Jahren nur in Begleitung der Eltern.