Die Kunst-Ausstellung von Jasmin Mittag mit dem Titel "what will happen next" befasst sich mit dem Thema 'Zukunftsvisionen'. Dabei lässt sich Jasmin Mittag von Moment und Material verführen und bedient sich mal zufälliger und manchmal auch ungewöhnlicher Ausdrucksmittel. Bei ihren als DrumART bezeichneten Werken nutzt sie Schlagzeugfelle als Leinwände. Folgen Sie ihren Visionen in Collagen und Merzkunst und der Leitfrage: Wer will ich gewesen sein?

So. 04.12.2016

Beginn: 15 Uhr

Kunstpanzer, Allerweg 29, 30449 Hannover