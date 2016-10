Ausstellung „Wunderlampen“ von Matthias Becker –

Vernissage am 31.10.2016 in der leinehertz-galerie

Am 31.10.2016 eröffnet um 19 Uhr in der leinehertz-galerie die Ausstellung „Wunderlampen“ des hannoverschen Künstlers Matthias Becker. In der dunklen Jahreszeit werden die „Wunderlampen“ von Matthias Becker die Flure im Citystudio des Radiosenders aufhellen. Quadratische Bildmontagen mit vielen kleinen Lämpchen in verschiedenen Formationen, die bunt blinken und dabei fast unmerklich ihre Farbe wechseln. „Mich fasziniert dabei das Chaos-Prinzip“, erklärt der Künstler und Musiker, der selbst anwesend sein wird.



Vor der Vernissage stellen wir Matthias Becker, seine Kunst und sein Musikprojekt „Flamingo Star“ live ab 18 Uhr in einer Sondersendung zur Vernissage bei radio leinehertz 106.5 vor.

Die Ausstellung in den Fluren des Citystudios von radio leinehertz 106.5 kann ab dem 31.10.2016 bis Anfang Januar 2017 werktags von 9:00 bis 18:00 Uhr besichtigt werden.