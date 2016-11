Die nächste Leselounge bei radio leinehertz 106.5 könnt ihr live miterleben, und zwar am 14.12. um 19:30 Uhr in der Hildesheimer Str. 29 (2.Etage/Haltestelle: Schlägerstraße). Zu Gast ist der Arzt und Autor Bahattin Okuyucu (Foto). Dieses Mal geht es um das Wollen, die Motivation etwas zu tun oder zu lassen. Zudem wird - im Sinne des Wollens - einen Blick hin zur jetzigen Situation der SchriftstellerInnen in die Türkei gewagt. Die Lesung wird zudem am 30.12.2016 um 21 Uhr bei radio leinehertz 106.5 im Programm ausgestrahlt..

„Die Rasende Poetin unterwegs in Hannover“ ist zu hören an einem Sonntag, den 25.12 um 19 Uhr. Dieses Mal lädt Moderatorin Julia Sander ein zur „Poetischen Weihnacht“.

Mi. 14.12.2016

19:30 Uhr

Citytstudio, Hildesheimer Str. 29, 30169 Hannover