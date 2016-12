Unsere nächste Leselounge könnt Ihr live miterleben und zwar am 14.12 um 19:30 Uhr in den Räumen von radio leinehertz in der Hildesheimer Str. 29

(2.Etage/Haltestelle: Schlägerstraße).



Zu Gast, der Arzt und Autor, Bahattin Okuyucu. Er wird in seinem Text "das Wollen" genauer unter die Lupe nehmen.

Was motiviert uns etwas zu Wollen und in dieser Folge etwas zu tun oder zu lassen? Was treibt uns an? Ist es Angst oder Leidenschaft, eine Vision? Was wollen wir und warum? - Prägung? Freier Wille? Erfahrung? Liebe? Furcht? Ideale?

Manchmal passiert auch etwas in unserem Leben, was wir gar nicht wollen konnten, weil wir zuvor nicht wussten, dass es möglich ist. Oder wir stellen uns was vor - eine Art Ideal - und wollen es, doch es ist gar nicht umsetzbar. Wir werden darüber sprechen und lesen.



Moderieren wird das Ganze Julia Sander, auch bekannt als Rasende Poetin

und Vorstandsvorsitzende des SchriftstellerInnen Verbandes Niedersachsen/Bremen.

Sie selbst wird auch einen eigenen Text lesen.



Also diesen Mittwoch 14.12.2016 die Leselounge zum Thema "Wollen" um 19:30 Uhr.