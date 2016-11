Für alle die etwas Gutes tun wollen: Geschenkeflashmob für DIE!!! Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige in Hannover!

Am 2.12.16 um 16.00 mit den Wohnraumhelden in Linden und am 3.12.16 mit Brazzo Brazzone um 13.00 vor dem Kaufhaus König Lister Meile 35a.

Tolle Geschenke sind Fahrkarten ( 2 Zonen), langhaltenden Lebensmitteln (Dosen, Tütensuppen, Kaffeeportionsbeutelchen etc) bis Zahnbürsten, Zahnpasta, Tempos, Pflasterkits usw. . JEDE Hilfe kommt an.

02.12.2016 - 16 Uhr

Bei den Waschweibern

03.12.2016 - 13 Uhr

Kaufhauskönig