Die ehemalige Frontfrau der Band AMPARANOIA und Gewinnerin des BBC MusicAwards 2005, Amparo Sánchez, zählt zu den bekanntesten Stimmen Spaniens und zusammen mit Manu Chao zu den Begründern der Mestizo-Musikszene. Mit AMPARANOIA hat sie bereits für Furore auf zahlreichen internationalen Festivals von Roskilde bis zum Rock Festival in Buenos Aires gesorgt.

‚Espíritu del Sol‘ ist der Titel des dritten Solo-Albums der spanischen Sängerin. Das Album wurde in den Wavelab-Studios in Tucson (Arizona) zwischen Januar und Februar 2014 aufgezeichnet. Joey Burns (Calexico) hat nicht nur das Album produziert, sondern auch andere Calexico-Musiker, wie John Convertino (Schlagzeug), Sergio Mendoza (Keyboards, Akkordeon), Ryan Alfred (Bass), Jacob Valenzuela (Hörner), Brian Lopez (Gesang), Mona Chambers, Vicky Brown (Strings) und die Mariachis Luz de la Luna für die Aufnahme-Session eingeladen.

Mit den neuen Songs drückt Amparo ihren starken Glauben an die positive und wichtige Rolle der Frau in unserer Welt aus. Wie auch in der Vergangenheit spiegelt ‚Espíritu del Sol‘ ihre Leidenschaft für Bolero, Rumba und mexikanische Rhythmen wider, gemischt in warmer, wüstenartiger Produktion von Joey Burns (Calexico).