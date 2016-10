Die Sängerin und Komponistin Patricia Vonne gehört zu den schillerndsten Figuren der heutigen texanischen Musikszene. Sie kreiert einen facettenreichen Sound aus kernigem Tex-Mex, Südstaaten Roots Rock und einer Prise Country. Ihre Stimme ist stark, sinnlich, geschmeidig wie ihre Bühnenpräsenz. Das ehemalige Fotomodell pendelt seit Jahren zwischen Musik und Film. So spielte sie u.a. in Filmen ihres Bruders, Kultregisseur Robert Rodriguez, wie Once Upon a Time in Mexico, Desperado, Spy Kids, From Dusk till Dawn und Sin City.

Los geht's am 28.10. um 20 Uhr Kulturzentrum Pavillon.