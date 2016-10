07.10.2016 18:02 | von: Lisa Lechner / Theo Wurth

Müllbegühren sollen steigen

Die Gebühren sollen je nach Haushaltsgröße zwischen 1,09 Euro und 2,22 Euro angehoben werden.

Ab nächstem Jahr sollen in der Region die Müllgebühren steigen. Demnach sollen die Gebühren je nach Haushaltsgröße zwischen 1,09 Euro und 2,22 Euro angehoben werden. Das hat das Abfallunternehmen aha mitgeteilt. Es wären die ersten Erhöhungen seit 2009. Aha begründete den geplanten Kostenanstieg unter anderem mit einem erhöhten Personalbedarf an Wertstoffhöfen und Wartungskosten für die Abfallbehandlungsanlage in Lahe. In den letzten Jahren hätten sich zudem die Anliefermengen erhöht. Berechnungen zufolge benötigt das Abfallunternehmen in Zukunft zusätzliche 18 Millionen Euro, um die anfallenden Kosten zu decken. Die höheren Müllgebühren sollen in den Jahren zwischen 2017 und 2019 erfolgen. Beschlossen sind sie allerdings noch nicht – zunächst muss die Regionsversammlung zustimmen.