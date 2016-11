10.11.2016 17:14 | von: Ben Kendal

Mangelnde sexuelle Aufklärung bei 14- bis 16-jährigen Haupt- und Förderschülern in der Region

In der Region Hannover sind viele 14- bis 16-jährige Haupt- und Förderschüler unzureichend sexuell aufgeklärt worden. Das ergab die Auswertung des Unterrichtsprojekts „Lebensplan“. Demnach bezögen die Schüler ihr Wissen über Sexualität häufig über Pornografie. Das Projekt umfasst 20 Unterrichtseinheiten, in denen externe Lehrkräfte mit den Schülern über Sexualität, Partnerschaft und ein angemessenes Sozialverhalten sprechen. Ein Unterrichtsmodell dieser Art wird bisher nur in Hannover angeboten. Der Unterricht findet inzwischen an 20 Schulen in der Region Hannover statt.