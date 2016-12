20.12.2016 08:27 | von: Kaspar Weist

Mehr Geld für mehr Generationen

Das Mehrgenerationenhaus in Burgdorf erhält auch in den nächsten 4 Jahren eine Förderung vom Bund.

Medienberichten zufolge wird die Einrichtung pro Jahr mit 40.000 Euro unterstützt. Von den Geldern stammen jährlich 30.000 Euro vom Bund - Stadt und Land müssen sich mit je 5 000 Euro pro Jahr beteiligen. Diese Finanzierung sei Bedingung für eine erneute Förderung gewesen. Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Dagobert Strecker gilt die Förderung bis Ende 2020. Das Geld solle in die Weiterentwicklung bestehender Projekte die Entstehung neuer Projekte fließen. Zudem verflichtet sich das BMGH, ihre Häuser lokal aufzustellen und die demografische Entwicklung in den Kommunen zu berücksichtigen. Das Mehrgenerationenhaus in Burgdorf ist eine Begegnungsstätte für alle Altersgruppen und unterschiedliche Kulturen. Unter anderem bietet es auch in Flüchtlings-angelegenheiten Hilfestellung an.