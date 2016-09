29.09.2016 12:15 | von: Kristin Beith

MHH sichert schnell Hilfe für Schlaganfallpatienten

Die Medizinische Hochschule Hannover hat das MHH-Teleneurologie-Netzwerk vorgestellt. Durch dieses Netzwerk kann die MHH Akutversorgung von Schlaganfallpatienten auch in Nachbarregionen sicherstellen.

Je schneller ein Schlaganfallpatient medizinisch versorgt wird, umso größer ist die Chance, dass keine schwerwiegende Behinderung zurückbleibt. In einigen niedersächsischen Kliniken gibt es keine Rund-um-die-Uhr-Notfallversorgung für Schlaganfallpatienten. Und da kommt das neue MHH-Teleneurologie-Netzwerk ins Spiel. Mit Hilfe der Videokommunikation können die Ärzte in Hannover die Diagnostik und Auswahl der richtigen Therapie auch auf Distanz unterstützen. An das Netzwerk angeschlossen sind die Helios Kliniken in Hildesheim, Salzgitter, Gifhorn und Northeim sowie das Sana-Klinikum in Hameln-Pyrmont.