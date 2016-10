17.10.2016 12:15 | von: Regina Hartje

Ministerpräsident Weil fordert mehr Ehrlichkeit

Ministerpräsident Stephan Weil fordert Bundeskanzlerin Merkel in der Flüchtlingsfrage zu mehr Ehrlichkeit auf.

Merkel hatte am Wochenende beim Deutschlandtag der Jungen Union in Paderborn eine konsequentere Abscheibung abgelehnter Asylbewerber gefordert. Sie kritisierte, dass die Behörden in der Vergangenheit zu nachlässig mit der Möglichkeit umgegangen seien, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Für Ministerpräsident Weil müsse dem Volk klar gesagt werden, dass die meisten Flüchtlinge über Jahre bei uns bleiben werden. Es sei verlogen, so zu tun, als könnten wir hunderttausende Menschen nach Afghanistan abschieben. Diese Illusion stehe einer echten Integration entgegen, so Stephan Weil.