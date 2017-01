06.01.2017 10:38 | von: Björn Schönfeld

Mord verjährt nie

Die Polizei hat laut Medienberichten nach 13 Jahren einen mutmaßlichen Mörder gefasst.

Der Mann steht im Verdacht, den Geschäftsmann Ertugrul Yilmaz im April 2003 in Hemmingen-Westerfeld mit einem Kopfschuss getötet zu haben. Am Tatort fanden die Ermittler Fingerabdrücke von zwei Verdächtigen. Einen der beiden konnten die Ermittler im Juli 2003 festnehmen, mussten ihn aber aus Mangel an Beweisen wieder laufen lassen. Ein zweiter Tatverdächtiger ging der Polizei jetzt in Polen ins Netz. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft und bestreitet die Tat. Er sei zwar am Tatort gewesen, habe aber nicht geschossen. Außerdem sei er bereits in der Türkei für die Tat bestraft worden. Eine Bestätigung über die Verurteilung in der Türkei habe die Polizei bisher nicht erhalten.