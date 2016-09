23.09.2016 13:30 | von: Eva Kokinaki

Mordverdächtiger in Albanien festgenommen

Das niedersächsische Landeskriminalamt hat in Zusammenarbeit mit albanischen Polzeibehörden in Tirana einen 58-jährigen Mann festgenommen.

Er wird verdächtigt, vor 32 Jahren in Hannover einen Polizisten angeschossen und schwer verletzt haben. In der Nacht zum siebten Juni 1984 waren zwei Männer in der Brühlstraße in ein Surfgeschäft eingebrochen. Der damals 25-Jährige Kriminalbeamte war auf die Tat aufmerksam geworden und verfolgte das Duo. Bei einem anschließenden Festnahmeversuch gab einer der Täter mehrere Schüsse auf den Beamten ab und verletzte ihn schwer. Der Schütze konnte nach weiteren Ermittlungen identifiziert werden. Ein internationalen Haftbefehl wegen versuchten Mordes blieb allerdings ohne Erfolg. Anfang des Jahres rollte die Polizeidirektion Hannover den Fall neu auf. Letztendlich führten die Spuren nach Albanien. Die Staatsanwaltschaft strebt nun ein Auslieferungsverfahren an.