12.01.2017 07:17 | von: Björn Schönfeld

Mutmaßlicher Messerstecher stellt sich

Nach der Messerstecherei am Hauptbahnhof hat sich am Mittwoch ein Tatverdächtiger der Staatsanwaltschaft gestellt.

Wie die HAZ berichtet sagte der Mann in Begleitung eines Anwaltes aus, er habe mit den Messerstichen nichts zu tun. Er sei zwar an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen, habe aber nur ein Pfefferspray eingesetzt. Ein Haftrichter schickte den 31-jährigen vorerst in Untersuchungshaft. Bei der Messerstecherei am Sonntag am Hannoveraner Hauptbahnhof waren zwei Männer verletzt worden.