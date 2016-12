15.12.2016 10:17 | von: Björn Schönfeld

Neue Draht in die Ronnenberger Politik

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Bürgerversammlungen in Ronnenberg und Empelde sollen einen offiziellen Charakter bekommen.

Das hat der Rat der Stadt laut HAZ-Angaben in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Die Ortsteile Ronnenberg und Empelde besitzen keinen eigenen Ortsrat. Mit den Bürgerversammlungen solle den Bürgern ein direkter Draht zur Politik an die Hand gegeben werden. So könnten sie ihre Belange in die kommunalpolitik einbringen. Zudem solle ein e-Mailverteiler eingerichtet werden, über den jeder Bürger Ratsinfos erhalten könne. Dem Antrag der Grünen stimmte der Rat bei einer Enthaltung einstimmig zu.