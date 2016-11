18.11.2016 14:31 | von: Björn Schönfeld

Neue Kameras für den Hauptbahnhof

Der Hauptbahnhof Hannover wird mit neuer Kameratechnik ausgestattet.

Die rund 100 Kameras, die den Bahnhof momentan überwachen, seien allesamt in den Neunzigern installiert worden und entsprächen nicht mehr dem aktuellen Standard. So wird der Leiter der Bundespolizeiinspektion Hannover, Florian Güthlein, zitiert. In Zukunft sollen etwa 150 neue Kameras das tägliche Geschehen am Bahnhof überblicken. Damit ließen sich sowohl Fußballfangruppen besser beobachten, als auch Taschendiebe effizienter identifizieren. Die neue Anlage soll Bestandteil eines Projekts der Bahn und des Bundes sein, die bis 2023 rund 85 Million Euro in Ausbau und Erweiterung der Videoüberwachung an Bahnhöfen investieren wollten.