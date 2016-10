21.10.2016 10:15 | von: Björn Schönfeld

Neue Schulden in Wennigsen

Wennigsens Schulden steigen weiter.

Laut einem Bericht der HAZ hat Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke in der letzten Sitzung des alten Rates am Donnerstag den Haushalt 2017 eingebracht. In dem vorgelegten Papier stehe am Ende ein Minus von fünfeinhalb Million Euro, heißt es. Im kommenden Jahr müsse die Gemeinde demnach Kredite in Höhe von 4,2 Million Euro für Investitionen aufnehmen. Die Steuern wolle Wennigsen dennoch vorerst nicht erhöhen