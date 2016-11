09.11.2016 10:30 | von: Kaspar Weist

Neue Wendung im Fall Vanessa S.

Nachdem Säure-Attentat auf Vanessa S. gibt es offenbar eine neue Wendung im Prozess.

So liegt der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung ein Brief des Täters Daniel F. vor, in dem er ein geringeres Strafmaß fordert. Daniel F. hat seine Meinunng offenbar geändert: Im Schreiben habe der 33-Jährige ein Ende seiner Opferbereitschaft signalisiert und seine Tat mit ähnlichen Fällen verglichen. Dort seien die Täter wesentlich glimpflicher davon gekommen als er. Er wünsche sich daher ein wesentlich geringeres Strafmaß. Das scheint eigenartig: Noch bei Prozessende hatte Daniel F gegenteilige Aussagen getätigt und in einem Brief an den Vorsitzenden des Schwurgerichts eine Haftsrafe von 15 Jahren gefordert. Im Februar hatte der Mann seine Ex-Freundin durch eine Säureattacke entstellt. Das Gericht veruteilte ihn zu einer Haftstrafe von 12 Jahren.