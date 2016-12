07.12.2016 17:15 | von: Michael Liedtke

Neues Kreuzungsbauwerk Gümmerwald: Arbeiten angelaufen

Die Deutsche Bahn hat mit den Haupt-Bauarbeiten für das neue Kreuzungsbauwerk Gümmerwald begonnen.

In etwa einem Jahr soll das neue Gleiskreuz zwischen Wunstorf und Dedensen-Gümmer in Betrieb genommen werden. Laut Bahn seien in der Zeit teilweise auch Streckensperrungen nötig. Außerdem müsse mit Belästigungen durch Lärm und Staub gerechnet werden. Das alte Kreuzungsbauwerk war 1907 in Betrieb genommen worden. Es habe nun das Ende seiner technischen Nutzungsdauer erreicht, so die Bahn. Für die Erneuerung in der Gemeinde Wunstorf nahe der Gemeindegrenze zu Seelze investiert der Bund ca. 35 Millionen Euro.