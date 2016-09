20.09.2016 07:09 | von: Björn Schönfeld

Neues Zentralbad für Garbsen

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Garbsen haben sich gestern drei Architekten mit Entwürfen für ein neues Zentralbad vorgestellt.

In Garbsen haben sich gestern drei Architekten mit Entwürfen für ein neues Zentralbad vorgestellt. Bei einem Pressetermin am Dienstag um 11 Uhr will Bürgermeister Christian Grahl die Vergabepraxis erläutern. Entschieden wird über die Vergabe im November, nachdem sich der Rat der Stadt neu konstituiert hat. In Berenbostel ist eines der beiden Garbsener Bäder bereits abgerissen worden. Das Schicksal des zweiten Hallenbads Auf der Horst ist noch nicht entschieden. Das neue Zentralbad wird aller Voraussicht nach in Garbsen Mitte gebaut.