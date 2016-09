16.09.2016 09:47 | von: Björn Schönfeld

Olivia Jones zeigt AfD-Vorsitzenden an

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die gebürtige Springerin Olivia Jones hat den AfD-Vorsitzenden von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, wegen Volksverhetzung angezeigt.

In einem offenen Brief erklärte sie, ein Facebook-Eintrag der Partei hetze gegen Homosexuelle. Die AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt wendet sich auf ihrer Facebookseite gegen eine Broschüre des Ministeriums für Gleichstellung, in der Grundschulen und Kitas Lektüre zum Thema Gleichgeschlechtliche Beziehungen empfohlen wird. Der Eintrag setzt Homosexualität eindeutig mit Pädophilie gleich. Jones fragt die AfD in ihrem Brief: „Was können denn bitte Kinder dafür, wenn Sie als Erwachsene beim Thema Liebe immer gleich an Sex denken müssen?“