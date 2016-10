27.10.2016 14:36 | von: Björn Schönfeld

PETA will Terrarienbörse verhinder

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Tierrechtsorganisation PETA kritisiert die für Sonntag geplante Terrarienbörse in Hannover. In einer Stellungnahme fordert sie die Behörden auf, solche Veranstaltungen in Zukunft zu untersagen.

Für die exotischen Tiere bedeuten solche Börsen laut PETA extremen, teils tödlichen Stress, heißt es in dem Papier. Eine internationale Recherche von PETA habe zudem kürzlich aufgedeckt, dass Reptilien für den Deutschen Markt teilweise jahrelang in kleinen Plastikboxen bei den Tierhändlern eingesperrt seien. Viele überlebten diese Zeit nicht. Die Tierrechtsorganisation appelliert daher an die Behörden und Lokalpolitiker, das auf Bundesebene bereits vorgesehene Verbot gewerblicher Tierbörsen schon jetzt umzusetzen.