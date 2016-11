18.11.2016 10:17 | von: Björn Schönfeld

Politiker setzen die Lesebrille auf

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute geht der 13. Bundesweite Vorlesetag an den Start.

In Schulen und Kindergärten unterhalten ehrenamtliche Vorleser die Kinder mit unterschiedlichen Geschichten. Der Tag soll Kindern Lust auf's Lesen und Vorlesen machen. Bundesweit beteiligen sich auch Politiker und Prominente an der Aktion. In der Region Hannover sind das zum Beispiel Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt, die im Sprachheilkindergarten Langenhagen vorliest und die Staatssekretärin des Bundesarbeitsministerium, Yasmin Fahimi, in der Eichendorff-Schule in Linden. Auch die Bundestagsabgeordnete Kerstin Tack ist mit dabei - sie liest in der jüdischen Kindertagesstätte Tamar in Stöcken.