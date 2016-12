23.12.2016 15:40 | von: Lisa Lechner

Polizei beschlagnahmt Marihuanapflanzen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Raum Hannover haben Drogen-Fahnder in dieser Woche zwei Gras-Plantagen beschlagnahmt.

Die Polizei entdeckte bereits am Dienstag in einem Einfamilienhaus in Abbensen in der Wedemark eine Indoorplantage mit rund 600 Marihuanapflanzen. Im Rahmen von Ermittlungen wegen möglicher Urkundenfälschung hatten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus erwirkt. Neben der Plantage wurde in zwei Kellerräumen weiteres Equipment zur Drogenaufzucht beschlagnahmt. Im Zuge weiterer Ermittlungen sicherten Polizeibeamte eine weitere Plantage mit ca. 300 Pflanzen in einem Reihenhauses in Ricklingen. Der 48-jährige Hausbesitzer aus Abbensen sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und unerlaubter Herstellung von Betäubungsmitteln ermittelt.