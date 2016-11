25.11.2016 15:34 | von: Wiebke Dierks

Polizei fahndet nach Kindesentführer

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Polzei fahndet bundeseweit nach einem 22-jährigen Kindesentfüher, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Linden-Süd untergebracht ist.

Medienberichten zurfolge wird der 22-Jährige verdächtigt, am Mittwochnachmittag einen dreijährigen Jungen aus der Wohnung der Mutter in Hessisch-Oldendorf entführt und die Mutter schwer verletzt zu haben. Der 3-jährige Junge sei am Mittwoch gegen 23 Uhr von der Polizei in der Flüchtlingsunterkunft in Linden-Süd wieder aufgefunden worden. Von dem mutmaßlichen Entführer fehle bis jetzt aber jede Spur. Nach bisherigen Erkenntnissen haltelt es sich bei der Mutter und dem mutmaßlichen Entfüher um ehemalige Partner. Der 22-jährige sei aber nicht der leibliche Vater des Kindes.