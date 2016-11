16.11.2016 16:57 | von: Michael Liedtke

Polizei-Gewerkschaft fordert Verbesserungen für Einsatzkräfte

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Jahr nach der Länderspiel-Absage in Hannover fordert die Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen Verbesserungen für Einsatzkräfte.

Das Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden sollte am 17. November 2015 in der HDI-Arena stattfinden, und war kurzfristig gecancelt worden.Laut der Gewerkschaft der Polizei seien rund um das Stadion auch Beamte dabei gewesen, die nicht ausreichend ausgestattet waren. Außerdem hätten viele Einsatzkräfte – weil sie nicht wussten was auf sie zukommt – mehr als ein mulmiges Gefühl gehabt, so der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff. Die Gewerkschaft fordert daher eine bessere Ausstattung, mehr spezifische Schulungen und eine intensivere Betreuung für die Polizei. Bei der Ausstattung habe die Landesregierung innerhalb des letzten Jahres bereits gehandelt – gerade bei den Schulungsmaßnahmen bestünde aber noch Handlungsbedarf, so Schilff weiter. Finanzielle Vorbehalte dürften die Sicherheit der Einsatzkräfte nicht einschränken.