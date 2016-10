19.10.2016 16:42 | von: Michael Liedtke

Polizei Hannover klärt Tötungsdelikt nach 24 Jahren

Die Polizei Hannover hat einen Tötungsdelikt aus dem Jahr 1992 geklärt. Ein heute 52-jähriger Mann soll damals seine Ehefrau erwürgt haben.

Die Polizei nahm die Ermittlungen allerdings erst 2013 auf, nachdem die Familie des Opfers eine Vermisstenanzeige erstattet hatte. In den vielen Jahren zuvor waren die Angehörigen davon ausgegangen, dass die Frau sich von ihrem Ehemann getrennt hatte und ins Ausland gezogen war. Im Rahmen einer kürzlichen Vernehmung des Mannes verwickelte sich dieser in Widersprüche, sodass er in Verdacht geriet, seine Frau umgebracht zu haben. Später gestand er die Tat – die mumufizierte Leiche wurde in einem Metallfass in einer Garage des Täters gefunden. Laut der Staatsanwaltschaft Hannover müsse die Tat als Totschlag bewertet werden, wodurch sie nach über 20 Jahren mittlerweile als verjährt gilt. Der Mann wurde daher nun aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei sucht allerdings weiterhin nach Hintergründen zur Tat und Hinweise von Personen, die vor 1992 Kontakt zu dem Opfer Franziska Sander hatten.