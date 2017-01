16.01.2017 13:03 | von: Nadine Sender

Polizei Mellendorf bittet um Unterstützung

Die Ermittler des Polizeikommissariats Mellendorf suchen nach dem Handy eines Tatverdächtigen.

Nach der Beschlagnahme von zwei Indoorplantagen am 20.12.2016 steht der Mann in Verdacht, das Gerät aus seinem Auto geworfen zu haben. Die Polizei hatte im Dezember in einem Einfamilienhaus in Abbensen eine sogenannte Indoorplantage mit insgesamt zirka 600 Marihuanapflanzen beschlagnahmt. Eine weitere Plantage wurde in Ricklingen entdeckt. Der mutmaßliche Täter wurde in seinem PKW, zwischen den Ortschaften Negenborn und Brelingen in der Wedemark verhaftet. Nun sucht die Polizei das Handy des Mannes – vermutlich handet es sich um ein Samsung Galaxy S6 Edge. Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf!