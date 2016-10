31.10.2016 13:40 | von: Björn Schönfeld

Presseclub verleiht Leinbnizring

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute Abend verleiht der Presseclub Hannover den Leibnizring an die Schauspielerin Maria Furtwängler.

Das Problem an der Sache: Alle 17 potentiellen Leibnizringe, die Goldschmiede in einem Wettbewerb angefertigt hatten, waren am letzten Mittwochabend gestohlen worden. Schmuckdesignerin Sabine Lang arbeitet unterdessen in Hamburg an einem neuen Ring. Er sei so gut wie fertig und könne am Abend höchstwahrscheinlich verliehen werden. Das sagte Presseclub-Chef Jürgen Köster gegenüber dem NDR.