21.11.2016 13:25 | von: Björn Schönfeld

Proteste in der City gegen Tierpelze

Das Deutsche Tierschutzbüro will gegen den Verkauf von Tierpelzen vorgehen. Dafür veranstaltet der Verein am Montag um 13.30 Uhr eine Protestaktion in der City. Die Tierschützer planen, vor der Filiale des Modeunternehmens Bogner einen Tatort aufzubauen. Blutspuren und Tierpelze mit Kreideumrandung werden hinter dem Absperrband zu sehen sein. Der Verein will mit der Aktion drauf hinweisen, dass das Unternehmen noch immer Kleidung mit Echtpelz verkauft. Dieser sei teilweise aus China importiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Tierschützer. Bogner nehme in Kauf, dass Pelztiere große Qualen und Schmerzen in der Zucht erleideten. Ab halb zwei wollen die Aktivisten Kunden des Ladens und Passanten auf diesen Umstand aufmerksam machen und sie über Alternativen informieren.