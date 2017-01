11.01.2017 13:41 | von: Michael Liedtke

Prozess gegen Safia S. steht kurz vor dem Ende

Die Beweisaufnahme im Prozess gegen Safia S. soll morgen abgeschlossen werden.

Laut des Oberlandesgerichts sollen noch am selben Tag oder am Freitag die Plädoyers der Bundesanwaltschaft, der Verteidigung und der Nebenklage folgen.Die heute 16-Jährige hatte letztes Jahr im Febraur einen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hannover mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung drohen ihr bis zu 10 Jahr Haft. Das Urteil soll vermutlich in der kommenden Woche fallen. Außerdem drohen dem Mitangeklagten Mohamad Hasan K. als Mitwisser maximal 5 Jahre Haft. Gegen ihn laufen allerdings auch noch andere Ermittlungen: Er könnte mit den vermeintlichen Terrorplänen in Verbindung stehen, die im November 2015 zur Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover geführt hatten.