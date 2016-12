16.12.2016 15:22 | von: Kristin Dunkmann

Psychiatrie-Patient sorgt für SEK-Einsatz in Kleefeld

In Kleefeld musste heute Vormittag ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ausrücken. Grund dafür soll ein entflohener Psychiatrie-Patient gewesen sein. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Vor zwei Wochen hatte das Amtsgericht Hannover den Mann in die geschlossene Abteilung der Medizinischen Hochschule Hannover eingewiesen. Heute Morgen war er dann verschwunden. Polizeibeamte konnten ihn jedoch in seiner Wohnung in Kleefeld ausfindig machen. Da der 56-Jährige gefährlich sei, forderten die Beamten das SEK-Team an, das ihn stellen konnte. Der Mann wurde anschließend zurück in die MHH gebracht.