13.01.2017 15:20 | von: Wiebke Dierks

Rückkehr zu G9: Lerngruppen an hannoverschen Schulen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Zuge der Rückkehr zum G9-Konzept, dem Abitur nach 13 Jahren, werden an drei weiteren Schulstandorten in Hannover Lerngruppen eingerichtet. Das haben Gespräche zwischen dem Kultusministerium und Schulträgern in der Region Hannover ergeben.

Eingerichtet werden die Lerngruppen an der Albert-Einstein-Schule Laatzen, der Marie Curie Schule Ronnenberg und dem Wilhelm-Busch-Gymnasium Stadthagen. Die Lerngruppen sollen die Einführungs- und Qualifikationsphasen an Gymnasien und Kooperativen Gesamtschulen ersetzen. Diese entfallen im Zuge der schrittweisen Einführung des G9 Konzepts. Insgesamt wird es in Hannover im Schuljahr 2017/18 dann an 10 Schulen entsprechende Lerngruppen.