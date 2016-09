Vom Glück in kleinen Dosen



Die ideale Urlaubslektüre kommt in diesem Sommer von Susanne Fletemeyer. In ihrem humorvoller Roman „Finde mich! – Glück in kleinen Dosen“ nimmt die Neustädter Autorin ihre Leser mit auf eine rasante Schatzsuche. In spritziger und lockerer Sprache führt die Geschichte um Hauptfigur Jaromir nicht nur nach Hannover Linden und zum Steinhuder Meer – auch Südamerika spielt eine Rolle bei der Suche nach dem Glück!

Über das Buch: Jaromir, Ende zwanzig, wird vom Pech verfolgt. Sein Durchbruch als Comiczeichner lässt auf sich warten, seine Freundin hat ihn verlassen und jetzt droht auch noch die Zwangsräumung. Nur das Geocaching mit seinen Freunden kann ihn aufheitern. Bei der GPS-gestützten Suche nach gut versteckten kleinen Dosen findet er weit mehr als er wollte. Sein Plan, den Frauen vorerst abzuschwören, gerät dabei gehörig ins Wanken …



Finde mich! – Glück in kleinen Dosen, Amazon Publishing (14. Juni 2016), Taschenbuch/Kindle E-Book, ISBN: 978-1503937598/ASIN: B01DIUPGL6





Donnerstag 29.09.2016

19 bis 21 Uhr



Lokalradio Neustadt

Marktstraße 34

31535 Neustadt