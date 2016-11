Refugees on Air - Ergebnispräsentation - Radiosendungen von und mit Flüchtlingen



Radio leinehertz 106.5 ist es als Bürgersender für die Region Hannover ein wichtiges Anliegen, geflüchteten Menschen eine Plattform zu bieten. Mit unserem Projekt "Refugees on Air" können wir zahlreichen Menschen, die in der Region Hannover eine neue Heimat finden, aktiv in die Radioarbeit einbeziehen und ihnen eine Stimme in unserem Programm geben.

Es sind fünf mehrsprachige Radiosendungen von Flüchtlingen aus verschiedenen Kulturkreisen entstanden, die als wöchentliche Sendereihe ausgestrahlt werden. Alle Beteiligten erhalten umfangreiche Schulungen und technische Unterstützung, so dass sie die Sendungen weitgehend eigenständig gestalten können. Für die Teilnehmenden und das Radiopublikum stellen die Sendungen ein politisches Bildungsangebot dar.

Die Flüchtlinge bekommen im Rahmen des Projektes „Refugees on Air“ Gelegenheit, die Berufsfelder im Bereich Medien kennenzulernen und werden durch die eigenen Radioproduktionen von Objekten zu Subjekten der Medienberichterstattung. Für das Programm des Radiosenders ist die Sendereihe wiederum eine große Bereicherung - nicht zuletzt dadurch, dass eine Reihe von professionellen Journalistinnen und Journalisten aus den Fluchtländern bei dem Projekt mitarbeiten.

Gerne möchten wir bei unserer Veranstaltungen Ergebnisse des Projektes in 2016 vorstellen und über Chancen, Herausforderungen und Perspektiven in Hinblick auf die Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen und Integration sprechen.



Alle sind herzlich willkommen, an der Veranstaltung teilzunehmen.



Veranstaltung am 8. Dezember 2016 von 17 - 20 Uhr

Ort: Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., Deisterstraße 85, 30449 Hannover





Programm:



17:00 Uhr - 17:15 Uhr Eintreffen der Gäste



17:15 Uhr - 17:45 Uhr

Begrüßung Georg May, radio leinehertz 106.5 a

Grußwort Frank Schmitz, Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen



17:45 Uhr - 18:15 Uhr Projektvorstellung durch die Teilnehmenden



18:15 Uhr - 18:30 Uhr Kurze Pause



18:30 Uhr - 19:30 Uhr Podiumsgespräch zu Chancen und Herausforderungen und Perspektiven in Hinblick auf die Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen mit

- Konstanze Beckedorf, Sozialdezernentin der Landeshauptstadt Hannover

- Erwin Jordan, Sozialdezernent der Region Hannover

- Georg May, Geschäftsführung radio leinehertz 106.5

- Gabriele Schuppe, AWO Fachbereichsleiterin

- Frank Schmitz, Projektleiter Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen



19:30 Uhr - 20:00 Uhr Live-Musik, Austausch und Ausklang bei Getränken und Snacks



Moderation: Jasmin Mittag und Kiyano Hassan (radio leinehertz 106.5, Projektkoordination "Refugees on Air")