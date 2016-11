30.11.2016 12:48 | von: Kristin Beith

Region Hannover fördert vier Klimaschutzprojekte mit 240.000€

Das wurde heute in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz bekannt gegeben. Diese vier Projekte zeigen laut Umweltdezernent Axel Priebs, wie innovative Technik und öffentlichkeitswirksame Aktivitäten gleichermaßen den Klimaschutz voranbringen.

Eines der Projekte führt die Corona Solar GmbH durch. Sie will das Energiesparen in Warmwasseranlagen fördern. Dafür bekommt das Unternehmen eine Zuwendung von maximal 90.000 Euro. Eine weitere Projektidee stammt vom Wissenschaftsladen Hannover: Das „Cinema del Sol“, ein mobiles Kino, das der Verein nur mit erneuerbaren Energien betreiben will. Dieses soll im nächsten Jahr an unterschiedlichen Standorten in der Region Hannover Halt machen. Dieses und zwei weitere Projekte von Johnson Controls und dem Verein JANUN sollen jeweils bis zu 50.000 Euro erhalten.