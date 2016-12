15.12.2016 07:13 | von: Michael Liedtke

Regionsklinikum will investieren

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der neu konstituierte Aufsichtsrat des Klinikum Region Hannover hat jetzt den Wirtschaftsplan 2017 verabschiedet.

Das KRH rechnet im kommenden Jahr mit einem Überschuss von etwa 3 Millionen Euro. Geplant sind Investitionen in Höhe von 37 Millionen Euro. Regionspräsident Hauke Jagau wurde beim Aufsichtsratstreffen zum Vorsitzenden gewählt - nach zweieinhalb Jahren soll Michael Borges die Position übernehmen. Laut Jagau bestätige der Wirtschaftsplan nach erheblichen Verlusten in der Vergangenheit eine aktuell positive Entwicklung. Der Regionspräsident sagte, es sei erfreulich, dass der Konsolidierungskurs Früchte tragen würde: Eine gute stationäre Versorgung könne man nur auf der Basis finanzieller Stabilität erfüllen. Geplant ist für 2017 ein Umsatz von 537 Millionen Euro. Die millionenstarken Investitionen sollen laut KRH-Führung vor allem in die Ausstattung in den Bereichen Medizintechnik und IT gehen. Aber auch in ein modernes Fort- und Weiterbildungsinstrument soll investiert werden.