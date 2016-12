13.12.2016 17:20 | von: Wiebke Dierks

Regionsumlage für 2017 soll gesenkt werden

Kategorie aktuelle Nachrichten

Regionspräsident Hauke Jagau will die Regionsumlage für 2017 senken. Das hat Jagau heute in der Regionsversammlung mitgeteilt, in der auch der Haushaltsentwurf für 2017 vorgestellt wurde.

Grund für den Vorschlag sind zusätzliche Einnahmen in Höhe von 25 Millionen Euro aus Landesmitteln, die sich kurzfristig ergeben haben. Jagau kündigte an, die Hälfte dieser Mehreinnahmen an die Kommunen abgeben zu wollen. Die andere Hälfte könnte zur Schuldentilgung genutzt und im Haushaltsplan als Plus ausgewiesen werden. Im vorgelegten Entwurf steht aktuell noch eine schwarze Null unterm Strich.